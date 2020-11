Uesc contempla 1008 estudantes com o Auxilio Inclusão Digital.

A Universidade Estadual de Santa Cruz divulgou através da portaria nº 530 a homologação do resultado final do processo de Seleção de estudantes de graduação e de pós-graduação para Auxílio Inclusão Digital 2020 da UESC, cujas listas de candidatos, com os respectivos resultados, estão publicadas no site da Uesc (www.uesc.br). Foram inscritos 1093 docentes. Estão classificados 1008 estudantes sendo que destes, 996 são da graduação e 12 da Pós-graduação. O Auxílio-Inclusão Digital é uma ajuda financeira para que alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica possam viabilizar meios de acesso à Internet.

O Auxílio Inclusão Digital está amparado na Resolução Consu/Uesc nº 018/2020, de 03 de agosto de 2020, bem como na Resolução Consepe/Uesc Nº 038/2020, com o objetivo de promover a inclusão digital através do apoio ao acesso à internet para possibilitar o desenvolvimento das atividades acadêmicas de ensino emergencial não presencial, com ações voltadas para a Assistência Estudantil da Uesc, em caráter excepcional e temporário.