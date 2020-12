Universidades divergem sobre as aulas.

Os professores da Uesc criticam a decisão do Governo da Bahia de ordenar a volta das aulas presenciais nas universidades do estado “de forma atropelada, desrespeitando a autonomia universitária”. Eles lembram que o Conselho Universitário aprovou a volta das aulas de forma online em outubro. O mesmo conselho pode aprovar, nesta quinta, a combinação de aulas presenciais e online ordenada pelo estado. Os docentes consideram que as aulas no local vão expor a saúde e a vida de estudantes, professores e funcionários justamente no momento em que os casos de Covid voltam a crescer na região. Há uma grande incoerência do governo do estado, que quer aulas presenciais nas universidades, mas proibiu nas escolas públicas e particulares atá o dia 17, quando o decreto deve ser renovado até o final do ano. O decreto mantém a proibição dos eventos acima de 200 pessoas, mas não há fiscalização. O Mec também tinha decidido que as universidades federais devem voltar a ter aulas presenciais em janeiro e Federal da Bahia avisou que não iria acatar a determinação. Porém, no fim da tarde o Ministério da Educação voltou atrás e optou por abrir uma consulta pública. (A Região)