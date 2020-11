Vazão de água na Barragem de Pedra aumenta nível do Rio de Contas.

O nível do Rio de Contas vem subindo consideravelmente desde que a Barragem de Pedra, em Jequié, iniciou o processo de defluência de águas do reservatório. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) informou na segunda-feira (23) que o nível de armazenamento subiu, devido o período chuvoso, alcançando a cota de 223,26 m, chegando a 65,71% do volume útil. No momento, quatro comportas estão abertas e liberando cerca de 500m³/s. Áreas ribeirinhas têm sofrido com alagamentos. A CHESF informou também da necessidade de que seja fortemente evitada a ocupação de áreas situadas nas planícies de inundação.

O Rio Água Branca, que corta parte da cidade de Ipiaú, também está com o nível elevado. A última vez que o Rio de Contas chegou a esse nível foi no final do mês de janeiro de 2016, após a região passar por um período de cerca de quase 4 meses.

Ao longo do seu curso o Rio das Contas que nasce na Chapada Diamantina (Serra da Tromba, município de Piatã) e se estende por 620 Km, banhando 10 cidades e diversos outros aglomerados humanos. A área de abrangência da sua bacia hidrográfica engloba 63 municípios, pertencentes a seis microrregiões distintas, perfazendo uma área de 55.334 Km, equivalente a 10,2% do território estadual, e envolvendo uma população superior a 1.500.000 habitantes. Todo esse contingente depende da sua existência. *Giro Ipiaú.