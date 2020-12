Veja quem são os 57 eleitos em segundo turno no Brasil.

Norte Belém: Edmilson Rodrigues (PSOL) eleito com 51,76% dos votos válidos; Boa Vista: Arthur Henrique (MDB) eleito com 85,42% dos votos válidos; Manaus: David Almeida (Avante) eleito com 51,24% dos votos válidos; Porto Velho: Hildon Chaves (PSDB) eleito com 54,60% dos votos válidos; Rio Branco: apuração em andamento. Nordeste Aracaju: Edvaldo Nogueira (PDT) foi reeleito com 57,86% dos votos válidos; Fortaleza: Sarto Nogueira (PDT) eleito com 51,69% dos votos válidos; João Pessoa: Cícero Lucena (Progressistas) eleito com 53,16% dos votos válidos; Maceió: JHC (PSB) eleito com 58,64% dos votos válidos; Recife: João Campos (PSB) eleito com 56,27% dos votos válidos; São Luís: Eduardo Braide (Podemos) eleito com 55,53% dos votos válidos; Teresina: Dr. Pessoa (MDB) eleito com 62,31% dos votos válidos. Centro-Oeste Cuiabá: Emanuel Pinheiro (MDB) reeleito com 51,17% dos votos válidos; Goiânia: Maguito Vilela (MDB) eleito com 52,60% dos votos válidos. Sudeste Rio de Janeiro: Eduardo Paes (DEM) eleito com 64,14% dos votos válidos; São Paulo: Bruno Covas (PSDB) reeleito com59,38% dos votos válidos; Vitória: Delegado Pazolini (Republicanos) eleito com 58,50% dos votos válidos. Sul Porto Alegre: Sebastião Melo (MDB) eleito com 54,63% de votos dos votos válidos. Outros Municípios Norte Pará Santarém: Nélio Aguiar (DEM) reeleito com 54,85% dos votos válidos. Nordeste Bahia Feira de Santana: Colbert Martins (MDB) reeleito com 54,42% dos votos válidos; Vitória da Conquista: Herzem Gusmão (MDB) eleito com 54,56% dos votos válidos. Ceará Caucaia: Vitor Valim (Pros) eleito com 51,08% dos votos válidos. Pernambuco Paulista: Yves Ribeiro (MDB) eleito com 57,50% dos votos válidos. Centro-Oeste Goiás Anápolis: Roberto Naves (PP) reeleito com 61,28% dos votos válidos. Sudeste Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes: Wladimir Garotinho (PSD) vence com 52,40% dos votos válidos, mas eleição está sub judice; Petrópolis: Rubens Bomtempo (PSB) vence com 55,18% dos votos válidos, mas eleição está sub judice; São Gonçalo: Capitão Nelson (Avante) eleito com 50,79% dos votos válidos; São João de Meriti: Dr. João (DEM) reeleito com 56% dos votos válidos.